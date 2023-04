Volleyball Roland Matzke wird Co-Trainer von Jan Moertter beim Verberger TV

Dennoch gab es trotz des Abstiegs aus der Verbandsliga auch überraschend positive Erkenntnisse. So hätten die Verberger vor der Saison nicht gedacht, dass sie mit einem so jungen Kader überhaupt in der Liga mithalten können. Regelmässige und vor allem deutlichere Niederlage hatte der Verein erwartet. „Ich bin Roland Matzke sehr dankbar, dass er die schwierige Aufgabe angenommen hat“, schätzt Moertter das Engagement des Trainers. So blickt der Verberger TV jetzt schon gespannt auf die kommende Saison und wird versuchen, oben anzugreifen und den Wiederaufstieg anzupeilen.