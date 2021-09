Fußball-Kreisliga A : Viktoria Anrath braucht ein Wohlfühlerlebnis

Krefeld Fußball-Kreisiga A: Der Überraschungs-Spitzenreiter CSV Marathon ist in Kaldenkirchen zu Gast. Der Mannschaft ist auch dort etwas Zählbares zuzutrauen. Die Favoriten sind noch nicht in Form.

Ein halbes Dutzend Teams waren in der Fußball-Kreisliga A in Sachen Aufstieg am meisten vorgewettet. Natürlich ist es für ein erstes Fazit nach nur zwei Begegnungen noch sehr früh, schon Schlüsse zu ziehen. Auffällig aber bereits, dass aktuell gleich vier Mannschaften oben stehen, die Kenner der Szene eher im unteren Drittel erwartet hätten.