Tennis : Viktor Durasovic träumt vom Aufstieg in die Daviscup-Elite

Krefeld Wieso der 24 Jahre alte Norweger, der für den Tennis-Bundesligisten HTC Blau-Weiß Krefeld aufschlägt, einen überhaupt nicht skandinavisch klingenden Namen trägt und nicht zu den Olympischen Sommerspielen nach Tokio fliegt.

Dabei klingt der Name Durasovic so gar nicht norwegisch. „Stimmt“, sagt der 24-Jährige. „Meine Eltern stammen aus Bosnien, sind vor dem Krieg geflohen und ich wurde in Orkdal in Norwegen geboren.“ Heute lebt er in Oslo und spielt seit 2016 auf der ATP-Tour.

In der Tennis-Bundesliga war er bisher für Würzburg (2. Liga) im Einsatz. Am Wochenende erlebte er seine Premiere für Krefeld. Ging seine Partie am Freitag in Grosshesselohe noch verloren, verließ er am Sonntag nach einem 6:3, 3:6 und 10:5 gegen den Italiener Vanni Luca den Platz als Sieger. „Dieser Erfolg, in dieser Mannschaft und hier vor diesem phantastischen Publikum – das war ein tolles Erlebnis“, schwärmte die Nummer 338 der Weltrangliste.