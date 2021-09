Fußball-Landesliga : Himmelmann wäre mit einem Punkt zufrieden

VfR-Trainer „Kalli“ Himmelmann muss mit seinem Team zum Spitzenreiter. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der VfR Fischeln tritt beim favorisierten SV Sonsbeck an. VfL Tönisberg empfängt Fichte Lintfort zum Derby. Trainer Andreas Weinand hofft, dass seine Elf an die gute Leistung in Praest anknüpft.

(uwo) Für die hiesigen Fußball-Landesligisten war es wichtig einen halbwegs ordentlichen Start hinzulegen, um nicht gleich zu Saisonbeginn unter Druck zu geraten. Denn immerhin steigen vier der insgesamt 14 Mannschaften in dieser Saison in die Bezirksliga ab. Während der VfR Fischeln nach einem Sieg und einem Unentschieden noch ungeschlagen ist, fiel der VfL Tönisberg zunächst auf die Nase. Durch den Sieg in Praest landeten aber die erhofften ersten Punkte auf dem Konto. An diesem Wochenende dürfte es jedoch für beide Teams schwieriger werden, weitere Zähler einzufahren. Denn der VfR tritt beim Tabellenführer SV Sonsbeck an und der VfL empfängt im Derby Fichte Lintfort. Beide Spiele steigen am Sonntag um 15 Uhr.

Fischelns Trainer Kalli Himmelmann wäre nach einer herben Abfuhr in der letzten Spielzeit mit einem Unentschieden beim Favoriten bereits zufrieden: „Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität. Da sind wir noch weit von weg. Und ich glaube für jede Mannschaft sind Punkte gegen Sonsbeck in dieser Saison Bonuspunkte“. Die Abwehrkette, in der sich Youngster Luca Tim Jerz gut schlägt und die in Meerbusch einen guten Eindruck hinterließ, muss Himmelmann zwangsweise umbauen. Denn der 20-Jährige Nick Heiselmeier zog sich einen Bänderriss zu. Als Alternativen bieten sich der regenerierte Dominik Rajic-Miskovic und Luca Sondermann an, der nach seiner Gelb/Rot-Sperre wieder spielberechtigt ist.