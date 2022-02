Jugend-Fußball : Zwei Rückschläge für die A-Junioren des VfR Fischeln

Krefeld In der Niederrheinliga unterlag die Mannschaft von Trainer Ronny Kockel zunächst 1:2 (1:1) bei der SG Unterrath und anschließend das Spitzenspiel gegen den TSV Meerbusch mit 1:4 (1:1).

(WeFu) Nach der 1:2 (1:1)-Niederlage bei der SG Unterrath - Jan Maciej Herod erzielte per verwandelten Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich - verloren die A-Junioren des VfR Fischeln in der Fußball-Niederrheinliga das Spitzenspiel gegen den TSV Meerbusch mit 1:4 (1:1). Allerdings spielgelt dieses Ergebnis den Spielverlauf nur unzureichend wider. Nach der schnellen Gäasteführung von Daniel Salim Hedayat war das Kockel-Team klar am Drücker. Und das, obwohl Amin Azdouffal schon nach zwanzig Minuten die Rote Karte sah. Durch verwandelten Foulelfmeter egalisierte Herod noch vor der Pause und trotz Unterzahl blieb der VfR am Drücker. Pech hatte Leon Prinz, der die Latte traf. „Wenn wir da in Führung gegangen wären, was auch dem Spielverlauf entsprochen hätte, wären wir nicht als Verlierer vom Platz gegangen“, ist sich Kockel im Nachhinein immer noch sicher. Einmal aber durch Denis Gaas in Front (65.), brachten die Meerbuscher die Partie gut nach Hause, zumal Dion Gutaj (73.) und Faia Daesh (86.) noch nachlegten. Der Rückstand des Teams von Trainer Ronny Kockel auf Tabellenführer TSV beträgt nun schon satte fünf Zähler.