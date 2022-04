Fußball-Landesliga : „Wir müssen alle Kräfte bündeln“

Krefeld Vor dem Heimspiel gegen den VfL Rhede wächst der Druck auf den VfR Fischeln. Welches Kräfte-Paket Trainer Kalli Himmelmann schnüren kann, wird aber nach wie vor von der schwierigen Personallage bestimmt.

(uwo) Lange sah es so aus, dass der VfR Fischeln einem entspannten Saisonfinale entgegen sieht. Allerdings warnte Kalli Himmelmann stets davor, sich zu sicher zu wähnen. Der erfahrene Coach hatte dabei vor allem den TSV Meerbusch II im Blick. „Ich glaube, die kommen noch“, sagte Himmelmann vor der dem Nachholspiel des TSV bei der SGE Bedburg-Hau. Wie gut er mit seiner Einschätzung lag belegte der 3:0-Sieg der Meerbuscher, der die Krefelder wieder unter Druck setzt. Das einst komfortable Polster schmolz auf vier Punkte, wobei der VfR aber noch das Nachholspiel gegen den SV Scherpenberg in der Hinterhand hat.

Nächster Gegner der Grün-Weißen ist am Ostermontag der Tabellenvorletzte VfL Rhede, der in den letzten Woche fast jeden Gegner vor eine schwierige Aufgabe stellte. „Wir müssen alle Kräfte bündeln. Das ist ein ganz wichtiges Heimspiel für uns“, unterstreicht Himmelmann, „das darfst Du nicht verlieren. In unserer Situation kannst du jeden Punkt gebrauchen.“ Welches Kräfte-Paket er schnüren kann, wird aber nach wie vor von der schwierigen Personallage bestimmt.