Fussball : VfR Fischeln und Rot-Weiss Essen ziehen ihr Pokalspiel vor

Krefeld Vielleicht hilft ausgerechnet die Corona-Pandemie, der Stadt Krefeld die nächste Blamage zu ersparen. Sollten nämlich keine Zuschauer zugelassen sein, so kann das Pokalspiel zwischen dem VfR Fischeln und Rot-Weiss Essen i Krefeld ausgetragen werden.

(WeFu) Das für den 2. März angesetzte Achtelfinale im Niederrheinpokal zwischen dem Landesligisten VfR Fischeln und dem Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen findet bereits am 23. Februar statt. Darauf haben sich die beiden Vereine und der Verband geeinigt. Sollten wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sein, findet die Begegnung in Fischeln statt, können jedoch Zuschauern dabei sein, so wird an der Essener Hafenstraße gespielt, weil es in Krefeld keine geeignete Spielstätte gibt.