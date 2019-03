Fussball-Landesliga: Thomas Schlösser beendet unter Tränen seine Amtszeit

Krefeld Bei der Jahreshauptversammlung des VfR Fischeln übernahm Ralf Boortz das Amt des Vorsitzenden.

(uwo) Der Saal Fischelner Burghof war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Mitglieder des VfR Fischeln am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung zusammen kamen. Das große Interesse hatte vor allem einen Grund: Thomas Schlösser, der 22 Jahre die Vereinsgeschicke leitete, trat wie im März des letzten Jahres angekündigt mit seiner Mannschaft von der Bühne ab. Mit stehenden Ovationen feierten sie den 56-Jährigen und bereiteten ihm einen sehr emotionalen Abschied. Mit Schlösser, der sich unter Tränen verabschiedete, gaben drei weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands ihr Amt in andere Hände: Thomas Brons, Volker Lethen und Sebastian Schraven. Auch sie würdigte die Versammlung mit großem Applaus für die geleisteten Dienste.

Der Weg für die neue Vorstandsmannschaft war schon lange bereitet. Neuer Vorsitzender wurde erwartungsgemäß Ralf Boortz. Zum Stellvertreter wählten die Mitglieder Olaf Janssen und Rüdiger Stratmann zum neuen Geschäftsführer. Ralf Rusbült, bisher Teammanager der 1. Mannschaft, tritt die Nachfolge von Werner Fuck als Fußball-Abteilungsleiter an. Neuer Schatzmeister ist Jörg Leisten. Eine enge Abstimmung gab es nicht. Alle Kandidaten durften sich über eine gewaltige Zustimmung freuen. Mit dem VfR verbindet Boortz, der 1994 an der Kölner Straße als Trainer anheuerte, schon lange eine enge Verbindung. Das war für den 56-Jährigen auch ein Grund, Verantwortung zu übernehmen: „Es ist Zeit, etwas zurück zu geben.“ Der neue Vorsitzende will zunächst zwei Dinge in Angriff nehmen. Das Vereinsleben soll stärker in den Fokus rücken und die Renovierung der Platzanlage voran getrieben werden.