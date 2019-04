Fußball-Landesliga : Fischeln stürzt Cronenberg von der Spitze

Kurz vor dem 0:2 hatte der aufgerückte Nico Zitzen eine Chance zum Ausgleich. Sein Kopfball nach einer Ecke von Kevin Breuer ging in der 13. Minute nur knapp daneben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Fußball-Landesligist VfR zeigt nach dem leblosen Derby-Auftritt eine gute Reaktion und dreht einen 1:2-Rückstand. In einer vogelwilden zweiten Halbzeit trifft Takuma Misumi in letzter Sekunde zum 3:2 gegen dezimierte Gäste.

Eine Woche nach dem leblosen Auftritt beim Derby in St. Tönis gelang dem VfR Fischeln eine bemerkenswerte Wiedergutmachung. In einer höchst unterhaltsamen Begegnung setzte sich die Elf von Trainer Fabian Wiegers durch einen Last-Minute-Treffer von Takuma Misumi mit 3:2 (1:2) gegen den Cronenberger SC durch und stürzten diesen von der Tabellenspitze. Dass seine Mannschaft nicht nur einen Rückstand drehte, sondern bis zuletzt um den Sieg kämpfte, freute Wiegers wenige Tage vor dem Spiel beim TSV Meerbusch 2: „Das war ein super Reaktion. Ich hoffe, dass bringt uns einen Schub für das Derby.“

Anfänglich sah es für den VfR nach einem Debakel aus. Die äußerst effektiven Gäste nutzten gnadenlos zwei Fehler zur frühen Führung. Zunächst traf der agile Kabiru Mohammed (2.) und wenig später Ercan Aydogmus (15.). Der 39-Jährige Routinier erhöhte damit sein Trefferkonto auf 36 Saisontore. Fischeln spielte in der Folge ordentlich mit, reichte aber an das passgenaue, druckvolle Spiel der Gäste nicht heran. Das änderte sich erst, als Kevin Breuer mehr aus der Tiefe kam und Stefan Linser dessen Part im Sturm übernahm. Der Anschlusstreffer wollte aber nicht gelingen, denn Gianni Wittenberg (39.) und Stefan Linser (41.) scheiterten an Keeper Damir Ivosevic. Das psychologisch wichtige 1:2 fiel letztlich durch ein Eigentor. Nach eier Breuer-Flanke köpfte Niklas Burghard ins eigene Netz (42.).