Bezirksliga VfR Fischeln krönt Topsaison mit dem Aufstieg in die Landesliga

Der VfR Fischeln spielt in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Landesliga, aus der er vor einem Jahr auf dem letzten Drücker noch hauchdünn abgestiegen war. Das Team von Trainer Ronny Kockel, dem fraglos der Löwenanteil an diesem Erfolg zugeschrieben werden muss, ließ am 31. Bezirksliga-Spieltag erwartungsgemäß nichts mehr anbrennen und fuhr locker den 26. Sieg dieser Spielzeit ein. Damit krönte er einen fast perfekten Durchmarsch. Da alle Stammkräfte an Bord bleiben, freut sich jeder an der Kölner Straße, wo trotz widrigster Wetterverhältnisse nach dem Abpfiff kräftig gefeiert wurde, auf die neue Herausforderung.