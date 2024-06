Landesliga Ronny Kockel vom VfR Fischeln will mehr als „unten rum dümpeln“

„Das ist eine stramme Gruppe, aber ich habe es mir schon gedacht, dass es in diese Richtung geht. Andererseits komme ich mal wieder nach Remscheid, gegen die ich auch in meiner aktiven Zeit gespielt habe. Natürlich muss abgewartet werden, was sich personell bei der Konkurrenz tut. Aber ich habe keine Lust, mit meinen Jungs unten rum zu dümpeln“, lautet die erste Einschätzung von Trainer Ronny Kockel vom Neuling VfR Fischeln zur Einteilung der Gruppe 1 der Fußball-Landesliga, der in der kommenden Spielzeit seine Schützlinge zugeordnet worden sind.