Lokalsport: VfR Fischeln plant für die direkte Rückkehr

Krefeld Duell der Absteiger im letzten Heimspiel an der Kölner Straße. Fabian Wiegers neuer Co-Trainer.

Ruhe herrschte in der Kabine, als nach dem 1:5 in Hilden feststand, dass sich der VfR Fischeln endgültig aus der Oberliga verbabschieden muss. Die Enttäuschung hielt aber nicht lange an. Kein Wunder, denn im Prinzip war schon zu Beginn des Jahres klar, dass die Grün-Weißen vor einer kaum lösbaren Aufgabe stehen würden. Aber auch wenn es kein Happy-End gab: der personell stark gebeutelte VfR verkaufte sich teurer, als zu vermuten war.