Fußball-Landesliga : Fischeln plagen personelle Sorgen

Krefeld Fußball-Landesliga: VfR droht beim 1. FC Mönchengladbach die nächste Niederlage.

(uwo) Die Enttäuschung saß tief beim VfR Fischeln nach der bitteren Niederlage gegen den ASV Süchteln. Drei wichtige Punkte hatten die Krefelder wenige Minuten vor dem Schlusspfiff noch vor Augen, zahlten aber erneut jede Menge Lehrgeld und stehen nach drei Spieltagen noch ohne Sieg da. Zwangsläufig ist damit auch der Druck gewachsen, endlich den ersten Sieg einzufahren, um nicht schon in der Frühphase der Saison einen größeren Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu haben. Der Spielplan meint es dabei aber nicht gut mit der Elf von Trainer „Kalli“ Himmelmann. Denn Sonntag steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Mönchengladbach an (15 Uhr) und am darauf folgenden Sonntag kommt der SV Sonsbeck an die Kölner Straße. Ein Fehlstart größeren Ausmaßes ist daher durchaus vorstellbar.