Fußball : VfR Fischeln: Kooperation mit der Borussia aufgefrischt

Krefeld Der Krefelder Fußball-Landesligist und der Bundesligist setzen ihre Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich fort. Nach der Corona-Pandemie soll die Partnerschaft intensiviert werden und wieder Testspiele stattfinden.

Seit Jahren gehört Borussia Mönchengladbach im Nachwuchsbereich zu den Kooperationspartnern des VfR Fischeln. Die zuletzt, auch wegen Corona, etwas eingeschlafene Zusammenarbeit wurde kürzlich in einem sogenannten Orientierungsgespräch in den Räumlichkeiten des Borussia-Parks wieder aufgefrischt bzw. am Ende auch mit Maßnahmen versehen.