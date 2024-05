Endspiele im Fußball-Kreispokal VfR Fischeln kann die Saison krönen

Sportlicher Höhepunkt dürfte das Finalspiel der Herren zwischen dem Landesligisten VSF Amern und dem bereits als Rückkehrer in die Landesliga feststehenden VfR Fischeln sein. Ein Favorit ist hier nicht auszumachen: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt VfR-Trainer Ronny Kockel, der alle Mann an Bord hat: „Wir werden nicht so sehr auf den Gegner schauen, sondern den Fokus auf unser Spiel legen. Mit dem Pokalsieg wollen wir unsere tolle Aufstiegssaison krönen.“