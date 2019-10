Fußball-Landesliga : VfR-Sieg durch Doppelpack von Jannick Geraets

Krefeld (uwo) Im Kampf um den Klassenerhalt kam der VfR Fischeln zu drei wertvollen Punkten. Der Tabellenletzte setzte sich beim SV Scherpenberg verdient mit 2:0 (1:0) durch und hat bei einem Punkt Rückstand erstmals wieder engen Kontakt zum ersten Nichtabstiegsplatz.

Für den zuletzt unsicheren Simon Gerdts stand sein jüngerer Bruder Felix im Kasten. Der 20-Jährige verlebte insgesamt einen ruhigen Nachmittag, denn den Gastgebern fiel gegen die gut stehenden Krefelder nicht viel ein. Der VfR stellte auf ungewohnter Asche von Beginn an das bessere Team, so dass auch die Pausenführung durch Jannick Geraets völlig in Ordnung ging (21.). Lars Marcel Werth-Jelitto lieferte durch eine gute Flanke die Vorlage zum 1:0. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste um Taktgeber David Machnik hinten nicht viel zu und erhöhten schnell auf 2:0 (54.). Diesmal bereitete Werth-Jelitto per Freistoß vor und wieder war der 18-Jährige Jannick Geraets zu Stelle. Der Youngster erntete nicht nur deshalb ein Sonderlob seiner Trainers: „Er hat einen richtig gut Job gemacht und viel dazu gelernt. Zwei Tore in diesem Alter ist schon überragend“.