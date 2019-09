Fußball-Landesliga : Fischeln im Kellerduell gegen Holzheim unter Druck

Krefeld (uwo) Das Unentschieden gegen Dingden zum Saisonstart war bisher alles, was auf dem Punktekonto des VfR Fischeln landete. Vier Niederlagen folgten, so dass die Krefelder nach fünf Spieltagen den letzten Tabellenplatz belegen.

Nach und nach scheint Trainer Kalli Himmelmann die erwarteten Anlaufschwierigkeiten mit seiner neu formierten Mannschaft aber in den Griff zu bekommen. Bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den SV Sonsbeck am vergangenen Sonntag offenbarte der VfR zwar noch Probleme in der Defensive, aber insgesamt wussten die Grün-Weißen vor allem in spielerischer Hinsicht durchaus zu überzeugen. Entscheidend für die Niederlage war letztlich die mangelhafte Verwertung bester Torchancen.