Endlich geht es los : Fischeln fiebert dem Auftakt entgegen

Trainer Kalli Himmelmann ist froh, dass es endlich losgeht. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Nach dreimonatiger Pause startet der VfR in der Fußball-Landesliga am Samstag beim FC Büderich. Trainer Kalli Himmemann kann nicht nachvollziehen, warum der Meisterschaftsstart so spät erfolgt.

(uwo) Während es hier und da Klagen über eine zu kurze Sommerpause gab, wünscht man sich beim VfR Fischeln nichts sehnlicher als dass es endlich los geht. Das letzte Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison absolvierte der Krefelder Fußball-Landesligist am 21. Mai - also vor etwas mehr als drei Monaten. Am Samstag startet der VfR in der Landesliga (Gruppe 1) mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC Büderich. Trainer Kalli Himmelmann ist erleichtert, dass das Vorgeplänkel ein Ende hat, übt aber auch Kritik am späten Saisonstart: „Gott sei Dank, dass es nach einer gefühlten Ewigkeit endlich los geht. Ich frage mich nur, warum man das so weit hinaus gezögert hat. Den Sinn verstehe ich nicht.“

Nun ist Himmelmann keiner, der lange nachkartet. Sein Blick richtet sich nach vorne auf die kommenden Aufgaben. Und auf die Saison als Ganzes. Denn es dürfte eine schwierige Spielzeit werden, in der es primär um den Klassenerhalt geht. Auch wenn es dem VfR-Coach in der Vergangenheit immer wieder gelang ein Team zu formen, das zu überraschen wusste. Doch die Auslese ist diesmal hart. 13 Mannschaften starten in die Saison 2022/23. Unter ihnen werden drei Absteiger gesucht. Nicht nur ein schwacher Start könnte daher für nachhaltige Probleme sorgen. „Wir haben nur 24 Spiele“, sagt Himmelmann, „wenn Du dabei in vier bis fünf Spielen nichts holst, bist Du sang- und klanglos weg.“ Bis zu fünf Teams traut Himmelmann die Meisterschaft zu. „Alle anderen werden sich wohl einen harten Kampf um den Klassenerhalt liefern.“ Gespannt sein darf man auf den SC Düsseldorf-West. Wie Himmelmann zu berichten wusste, hat der Absteiger aus der Oberliga bisher mangels Personal kein einziges Testspiel bestreiten können.

Nach dem Auftakt in Büderich hat der VfR erst einmal wieder spielfrei. Geschuldet ist das der ungeraden Anzahl an Mannschaften. Danach geht es wieder auf Reisen zum Aufsteiger Viktoria Menrath. „Das ist sicher nicht optimal. Aber wir wollen nicht lamentieren und nehmen es so wie es kommt. Wir treffen zu Beginn auf zwei euphorisierte Aufsteiger und müssen sicher alles raushauen.“ Der letzte Test ging allerdings beim 0:4 gegen Landesligist Fichte Lintfort in die Hose. „Vielleicht war das der richtige Zeitpunkt, damit die Jungs mal wieder wach werden“, hofft Himmelmann.