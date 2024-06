Bezirksliga Der VfR Fischeln wurde seiner Favoritenrolle gerecht

Als es in der Fußball-Bezirksliga erstmals im vergangenen August um Punkte und Tore ging, hatten viele den VfR Fischeln nach seinem unglücklichen Abstieg eine Spielzeit zuvor auf der Rechnung. Dass allerdings für das Team von Trainer Ronny Kockel, dem an der Kölner Straße der Löwenanteil an diesem Durchmarsch zugeschrieben wird und dem im Willi-Schlösser-Sportpark eigentlich ein Denkmal gesetzt werden müsste, alles so glatt lief, war eher ungewöhnlich. Neuwerk und Wickrath wurden so weit vorne erwartet, aber mit einem Rückstand von elf bzw. 21 Punkten eher nicht. Übrigens: 47 der 130 Tore des VfR gingen – was für eine Offensivpower – auf das Konto der Brüder Jannick und Niklas Geraets.