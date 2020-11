Fußball-Bezirksliga : Klaus Akkermann hat beim VfL Willich alles im Griff

Klaus Akkermann ist sportlicher Leiter beim VfL Willich. Foto: Akkermann

Willich Der 55-Jährige ist beim Fußball-Bezirksligisten seit acht Jahren sportlicher Leiter der Seniorenabteilung. Er war auch schon als Spieler, Spieler-Trainer und Trainer für die Grün-Gelben im Einsatz.

(WeFu) Ist Willich auf dem Weg zur neuen Fußball-Hochburg? Ein Blick auf die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 4, nach dem achten Spieltag, der Ende Oktober über die Bühne ging und dann Corona bedingt unterbrochen wurde, lässt das vermuten. Aufsteiger SC Schiefbahn thront ganz oben, und Lokalrivale VfL Willich rangiert mit nur einem Zähler weniger auf Platz zwei dahinter. Weil vor der Saison aber Kenner der Szene eher Mennrath, Straelen II oder Neuwerk in diesen Regionen erwartet hatten, kann ohne Umschweife von einer bzw. zwei Überraschungen gesprochen werden. Denn alle hatten den SCS und VfL höchstens im Mittelfeld erwartet, weil sich beim allgemeinen Wechselspiel im Sommer wie beiderseits auch geplant nichts Spektakuläres tat.

Eng verbunden mit dem Geschehen beim VfL Willich ist der Name Klaus Akkermann. Der 55-Jährige, seit gut acht Jahren im Amt als sportlich Verantwortlicher der Seniorenabteilung (dies war er nach einer Pause vorher auch schon einmal zehn Jahre), hat stets mit Weitblick und ohne vorschnelle und überhastete Entscheidungen zu treffen alles im Griff. So durfte Trainer Andre Theisen nach der Spielzeit 2017/2018 weiterarbeiten, obwohl er gerade in der Relegation gegen Aldekerk in die A-Liga abgestiegen war.

Akkermann war auch Spieler bei den Grün-Gelben, wobei er auch einmal zwischenzeitlich für vier Jahre beim Osterather SV kickte. Auch Spielertrainer bei der Willicher Zweiten bzw. Trainer der Ersten stehen danach auf der Agenda des zweifachen Vaters und Sales Manager in der Consumer Electronics. Sein älterer Bruder Uwe, auch ein Jahr für die Amateure von Borussia Mönchengladbach am Ball (die heutige U23), stand ihm in nichts nach und war bei anderen Clubs oft ein Objekt der Begierde. Bruder Wolfgang konnte sich auch für das runde Spielgerät begeistern. Allerdings als Radballer beim damals hoch im Kurs stehenden RSC Blitz Schiefbahn.

Weil große finanzielle Zuwendungen beim VfL selbst zu besten Zeiten stets rar waren, stoßen Spieler aus anderen Vereinen nur höchst selten zur Schiefbahner Straße. Dafür wird seit Jahren Nachwuchsarbeit groß geschrieben und praktiziert. Obwohl die A-Junioren nur in der Leistungsklasse spielen, die nicht unbedingt zur Creme im Jugendfußball gehört, wurden gleich acht Akteure dem Kader der Ersten zugeführt; einige davon haben sich schon fest etabliert und sind auch unter den Torschützen zu finden.