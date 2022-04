Fußball-Bezirksliga : Eric Schulz gewinnt das Privatduell gegen Marc Rüttgers

Willich Der VfL Willich meldet sich zurück. Der Fußball-Bezirksligist glänzt nicht, sondern erarbeitet sich einen Dreier gegen den SV Lürrip. Bei dem Treffen standen zwei Akteure im gleißenden Rampenlicht.

(WeFu) Der VfL Willich ist in der Fußball-Bezirksliga wieder in der Spur. Nach zwei Niederlagen – vorher hatte es fünf Siege in Folge gegeben – gewann das Team von Trainer Roland Glasmacher, das auf ein halbes Dutzend Stammkräfte verzichten musste, beim SV Lürrip in einer gegen Ende immer hektischer werdenden Auseinandersetzung mit 1:0 (0:0). Im Mittelpunkt der Begegnung standen SV-Keeper Marc Rüttgers und Willichs Eric Torsten Schulz. Rüttgers hielt nach einer Viertelstunde einen Elfmeter von Schulz, sah nach dem Abpfiff noch Gelb-Rot, und Schulz markierte nach einen Querpass aus zehn Metern den einzigen Treffer (64.).