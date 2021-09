Fußball-Landesliga : VfL Tönisberg mit Licht und Schatten

Krefeld Die Weinand-Elf verspielt einen Zwei-Tore-Vorsprung und trennt sich am Ende im Derby 3:3 von Fichte Lintfort. Der VfR Fischeln muss die Überlegenheit des SV Sonsbeck anerkennen und unterliegt verdientermaßen 0:2.

„Ich bin mit gemischten Gefühlen unterwegs. Es wäre mehr drin gewesen“, wusste Andreas Weinand nicht so recht, ob er sich nach dem 3:3 (2:3) des VfL Tönisberg im Heimspiel gegen Fichte Lintfort freuen oder ärgern sollte. Denn der VfL-Trainer sah Licht und Schatten bei seiner Mannschaft, die einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte und am Ende froh sein musste, zumindest einen Punkt im Capelli-Sportpark zu behalten.

Der VfL legte einen starken Beginn hin und verblüffte die Gäste mit einem Doppelschlag von Manuel Franken und Rene Blassl. Aber er versäumte es nachzulegen und gab nach und nach die Spielkontrolle ab. Innerhalb von neun Minuten drehten die Gäste das Ergebnis zu ihren Gunsten, ohne dabei großen Aufwand betreiben zu müssen. Denn bei allen Gegentoren durch Florian Ortstadt und den Ex-Tönisbergern Robin von Radecke und Julian Thiel leistete der VfL durch krasses Fehlverhalten in der jungen Defensive tatkräftige Unterstützung. Sogar ein weiteres Gegentor lag in der Luft, als der freistehende von Radecke per Kopf nur den Pfosten traf (45.). Das wäre sicherlich die Vorentscheidung gewesen. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zunächst. Dem VfL schienen die Ideen zu fehlen und von den Gästen kam auch nicht mehr viel. Erst eine Energieleistung von Niklas Jahny brachte wieder Leben ins Tönisberger Spiel. Seine Flanke verwertete Manuel Franken mit seinem zweiten Treffer zum 3:3. Die Körpersprache bei den Gastgeber war nun wieder eine andere, aber für den Siegtreffer reichte es am Ende gerechterweise nicht mehr.