Fußball Bezirksliga VfL Tönisberg erwartet den Hülser SV zum Abstiegsgipfel

Krefeld · In der Fußball-Bezirksliga kommt es in Tönisberg zum Abstiegsgipfel. Derweil will Spitzenreiter Fischeln gegen Wickrath Revanche für das Hinspiel nehmen, in dem er eine von zwei Saisonniederlagen kassiert hat.

11.04.2024 , 15:24 Uhr

Andre Wienes ist mit dem Hülser SV in Tönisberg zu Gast. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Von Werner Fuck