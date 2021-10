Fußball-Landesliga : VfL Tönisberg droht den Kontakt zu verlieren

Schnürt Oldie Mike Grühn in der Landesliga für den VfR die Schuhe? Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beide Kreisvertreter haben in Heimspielen die Chance, die aktuelle Lage erträglicher zu gestalten VfR Fischeln plagen noch immer personelle Sorgen. Der VfL empfängt schon am Freitag Dingden.

(uwo) Im Kampf um den Klassenerhalt sind die Fußball-Landesligisten VfR Fischeln und VfL Tönisberg weiterhin um jeden Punkt verlegen. Während sich die Krefelder nur zwei Punkte über der Abstiegszone befinden, müssen die „Berger“ sogar befürchten, dass der Kontakt zur Abstiegszone abreißt. Beide Kreisvertreter haben in Heimspielen die Chance, die aktuelle Lage erträglicher zu gestalten, stehen aber vor schweren Aufgaben. Der VfR empfängt am Sonntag (15.30) den TSV Wachtendonk-Wankum, der VfL trifft schon heute Abend (20 Uhr) in einer vorgezogenen Begegnung auf Blau-Weiß Dingden.

Nicht nur beim Tabellenführer SV Sonsbeck wusste der VfL zuletzt durchaus zu gefallen. Fehler in der Defensive machten aber wiederholt einen Punktgewinn zunichte. Trainer Andreas Weinand, der urlaubsbedingt abwesend ist, sieht seine Mannschaft spielerisch auf einem guten Weg: „Vorne lassen wir allerdings auch noch zu viel liegen. Insgesamt würde ich daher sagen, dass wir uns nicht in einer Leistungs-, sondern in einer Ergebniskrise befinden. Aber all das ist heute egal. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir wieder punkten“. Marc Knops und René Blassl meldeten sich wieder einsatzbereit. Bis auf Mehmet Ügüdür (Urlaub) stehen daher alle Akteure zur Verfügung.