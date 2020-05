Fußball-Kreisliga A : VfB Uerdingen will eine mündliche Verhandlung

Krefeld In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. Das betrifft den Fußball aber nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern auch die Sportgerichtsbarkeit. Verhandlungen müssen vertagt werden.

(WeFu) Das am 1. März beim Stande von 5:0 abgebrochene Spiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem VfB Uerdingen und Union Nettetal II scheint sich zur unendlichen Geschichte zu werden. Nach dem Urteil des Kreissportgerichts mit drei Punkten und 2:0 Toren für Nettetal, weil VfB-Akteur Christoph Karkoschka nicht spielberechtigt gewesen sein soll, waren die Uerdinger in die Berufung vor das Bezirkssportgericht gegangen. Hier hat der Schiefbahner Guido Sonnenschein den Vorsitz. Diesen legte er aber für diesen Fall nieder, weil er auch Vorsitzender des SC Schiefbahn ist, der von diesem Verfahren profitieren könnte. Sein Stellvertreter ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dustin Dawirs, der auch noch Beisitzer im Westdeutschen Fußballverband ist und im Jugendgericht des WFV sitzt. Während die Nettetaler seinem Vorschlag, die Angelegenheit in einer schriftlichen Verhandlung zu erledigen, zustimmten, forderten die Uerdinger eine mündliche Verhandlung. Diese ist aber in Corona-Zeiten vorerst nicht möglich. Andererseits gaben die Nettetaler diesbezüglich deutlich zu verstehen, dass sie nicht gewillt sind, zu erscheinen, weil für sie die Sache mehr als erledigt ist.