Fußball-Bezirksliga : VfB Uerdingen kann gegen Hüls nachlegen

Krefeld Die Rex-Auswahl, mittlerweile auf Platz vier, erwartet in der Fußball-Kreisliga A den bisher gut mitmischenden Hülser SV.

Während der SC Waldniel an der Tabellenspitze souverän seine Bahn zieht (schon sechs Siege in sechs Spielen), haben sich drei Teams aktuell für Aufstiegsplatz zwei in Stellung gebracht. Das sind neben der Zweiten aus Amern die Vorjahresabsteiger SSV Strümp und der VfB Uerdingen. Während der SSV, wo der neue Trainer Lutz Krumrath schnell klargemacht hat, wie der Hase läuft, im dritten Auswärtsspiel in Folge zum vergangenen Woche erstmals siegreichen Neuling TIV Nettetal muss, gastieren die Schwalmstädter an der Schiefbahner Siedlerallee. Hier ist keiner mit der bisherigen Zwischenbilanz, nämlich Platz zehn und nur sieben Zähler auf der Habenseite, zufrieden. Beim VfB Uerdingen sind es derer schon zehn und Trainer Stefan G. Rex meint zur bevorstehenden Partie gegen den Hülser SV: „Ein wahnsinnig schwer einzuschätzender Kontrahent, der vom Potenztial her auf jeden Fall ins vordere Drittel gehört.“ Der Minikader des VfB umfasst wegen der seit längerem fehlenden Emre Yildiz, Mike Konrad und Dennis Höffler nur 14 Mann. „Wir müssen weiter improvisieren und die Lücken durch Akteure der Zweiten auffüllen. Schlecht wäre es aktuell, wenn der angeschlagene Alexander Haybach noch ausfallen würde“, sagt Rex.

Die Hülser beklagen mit Benjamin Ermers, Carsten Tolzmann, Kevin Gräff und Leon Stirken vier längerfristige Ausfälle. Torjäger Matthias Dohmen ist wieder im Training, doch könnte ein Einsatz noch zu früh kommen. HSV-Coach Andre Wienes sagt: „Ich bin gespannt, wie sich meine junge Mannschaft gegen eine so erfahrene schlägt. Das ist eine echter Prüfstein für sie.“

Nach zwei Erfolgen hintereinander will der FC Hellas Krefeld auch beim Dülkener FC nicht gänzlich leer ausgehen. Für FC-Coach Michael Lazidis ist es eine schnelle Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte.