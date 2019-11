Fußball-Kreisliga : Deutlicher VfB-Sieg im Verfolgerduell

Krefeld DJK Teutonia St. Tönis II - SC Schiefbahn 1:1 (0:0). Per Kopf retette Jan-Hendrik Mettmann (90.) den nie richtig ins Spiel gekommenen Gästen den glücklichen Punktgewinn. Fünf Zeigerumdrehungen vorher war Jens Seyferth mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Teutonia-Keeper Tobias Alexander Wirtz gescheitert.

Hülser SV - SC Waldniel 0:7 (0:4). Weil der Tabellenführer im wahrsten Sinne des Wortes wie der Aufstiegskandidat Nummer eins aufspielte, kamen die zuletzt so erfolgreichen Hülser böse unter die Räder. Andre Bäsler (17.), Dominik Vaassen (31.), Tim Güth (35./78.), Jan Beerens (39./90.+1) und Simon Wallrafen (49.) teilten sich den Torsegen.

VfB Uerdingen - SV St. Tönis 4:0 (3:0). Überraschend deutlich entschieden die Hausherren diese Partie für sich. Danach sah es anfänglich, bis zur 1:0-Führung von Routinier Dogukan Bayrak (24.), nicht aus. Hätte SV-Torjäger Maiko Becker nicht in VfB-Schlussmann Kevin Lehmann früh seinen Meister gefunden (8.), hätte die Begegnung auch anders laufen können. Aber einmal in Führung, spielten die Blau-Gelben stark auf und Alexander Haybach (41.) und Irfan Yildiz (44./83.) legten nach. „Das war ein packendes Spiel mit viel Gift. Die Gäste versuchten viel, aber fanden gegen meine Defensive keine Mittel und Wege, sie entscheidend in Gefahr zu bringen“, sagte VfB-Trainer Stefan G. Rex nach dem Abpfiff.