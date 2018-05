Lokalsport: VfB-Sieg im Duell der Kellerkinder

Sge VfL Tönisberg über dem Strich, aber Hüls fiel auf den Relegationsplatz zurück.

Bedburg-Hau - Hülser SV 3:0 (2:0). Was die ersatzgeschwächten Gäste in ihrer Begegnung der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, vermeiden wollten, nämlich früh in Rückstand zu geraten, klappte nicht. Schon nach zwölf Minuten legte Falko Kersten für die SGE vor. Und es kam noch schlimmer: Kurz danach legte Mathias Janßen sogar noch einen drauf (16.). Damit war die Angelegenheit im Prinzip schon gelaufen. Erst ganz spät kamen die Hülser zu Möglichkeiten, aber Tim Lötters zielte knapp vorbei (53.