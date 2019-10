Hockey : Verena Würz trifft nach ihrer Rückkehr zwei Mal

Krefeld (nose) Durch einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Schlusslicht ETUF Essen und trotz einer knappen 2:3-Niederlage gegen den Bremer HC haben sich die Damen des Crefelder HTC auf Rang fünf der 2. Hockey-Bundesliga Gruppe Nord verbessert.

Im Spiel gegen Essen knüpfte der CHTC an seine Leistung vom Vortag an, versäumte es aber, dies in etwas Zählbares umzumünzen. Dies gelang dann zu Beginn des zweiten Spielabschnittes der 16-jährigen Helene Stöckmann, die bereits ihr drittes Saisontor erzielte und somit in der internen Torjägerliste mit Pia Alex gleichzog. Vom Essener Ausgleich durch Birthe Hülser unbeeindruckt übte die Heimmannschaft weiter Druck aus. Mit dem Start des dritten Viertels stellte Verena Würz einmal mehr ihre Qualität im Abschluss unter Beweis und erzielte den sehenswerten Treffer zum 2:1 (47.), der dafür sorgte, dass ihr Team an der TG Heimfeld vorbei zieht und sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat. „Man hat wieder gesehen, wie wichtig Verena Würz für uns ist, die eine tolle Leistung gezeigt hat“, sagte CHTC-Trainer Andre Schiefer.