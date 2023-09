VTV-Männer feiern guten Saisonstart Laura Adlers blutige Nase kostet Verbergs Volleyballerinnen den möglichen Sieg

Die Damen des VTV hingegen kassierten gegen den SV Rosellen die nächste Niederlage, den ersten Punkt gab es dennoch für die Mannschaft von Markus Möbest und Darek Boryczka. Am Ende mussten sich die Verbergerinnen mit 2:3 in Sätzen geschlagen geben. Dabei kam es im entscheidenden fünften Satz zunächst zu einem Schreckmoment, Libero Laura Adler bekam den Ball ins Gesicht und musste die nächsten Ballwechsel erstmal mit Nasenbluten vom Rand aus verfolgen. Für Co-Trainer Boryczka war diese Verletzung und die folgende Konzentrationsschwäche der Mannschaft der Grund für die Niederlage im letzten Satz. „Wir kämpfen um jeden Ball“, lobt er dennoch den Einsatz der Verbergerinnen. So sind für ihn die Ausfälle von Grobecker, Wiebke und Wlotzka auch nicht bedeutungslos. Ohne sie hätte in der Mannschaft ein anderes Tempo geherrscht, sagt er. So sieht er vor allem Verbesserungsbedarf bei seiner Mannschaft beim Tempo zwischen Zustellerin und Außenangreifen.