Training wie bei den Profis : Eine Ballwurfmaschine für die Volleyballer des Verberger TV

Krefeld Der VTV erhofft sich mit dem Erwerb der Maschine weitere junge Talente für die männlichen und weiblichen Jugendmannschaften gewinnen zu können. Derzeit hat die Abteilung 180 Mitglieder.

Der Verberger TV ist ein Mehrspartenverein mit rund 820 Mitgliedern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste man einen Abgang von rund 10 Prozent der Mitglieder verzeichnen. Die Volleyballabteilung des VTV trotzt diesem Trend, verzeichnet noch einen Zuwachs und steigerte ihre Attraktivität durch die Anschaffung einer Ballwurfmaschine, die sonst vor allem bei Bundesligisten und den Nationalmannschaften im Einsatz ist. Jan Moertter, Vorsitzender des Gesamtvereins, gehört auch der Volleyballabteilungsleitung an und spielt selbst noch aktiv bei den Herren. Insgesamt starten die Volleyballer/innen mit fünf Seniorenteams (3x Frauen, 2x Herren), zudem hat man noch vier weibliche und zwei männliche Jugendmannschaften gemeldet.

„Durch die Auflösung des MTV Krefeld haben wir auch einige Mitglieder für uns gewinnen können. Unsere Volleyballabteilung dürfte inzwischen rund 180 Personen stark sein“, berichtet Jan Moertter voller Stolz. „Wir sind in Krefeld der einzig leistungsorientierte Volleyballklub. Allerdings haben wir mit dem Moerser SC und dem Rumelner TV in unmittelbarer Nähe große Konkurrenz und müssen uns entsprechend präsentieren.“

Kids an den Ball

Sommer 2021 gestalten : Kids an den Ball

So erfüllte sich die Volleyballabteilung nun einen Wunsch. Drei Jahre lang arbeitete man daran, diesen zu realisieren. Über die Sparkassenstiftung konnte sich der Verberger TV den Wunsch nach einer neuen rund 6.500 Euro teuren Ballwurfmaschine „Globus Winshot 1500“ erfüllen. Offiziell wurde diese am 21. Juni durch die Vertreter der Sparkasse Krefeld an den Verein übergeben