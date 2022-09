1. Verbandsliga-Spieltag : Auftaktsieg für Volleyball-Damen des VTV

Ein Doppelblock der Verbergerinnen Leonie Meyer und Kim Smaniotto im Spiel gegen Essen. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Dagegen musste sich das Herren-Team des Vereins im ersten Saisonspiel gegen den TV Mülfort-Bell nach einem gewonnenen ersten Satz noch mit 1:3 geschlagen geben. Mittwoch ist ein Test gegen den Osterather TV.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von MikaKawalleck

(mika) Es war in der Verbandsliga ein Auftakt nach Maß für die Volleyballerinnen vom Verberger TV. Die Mannschaft von Trainer Markus Möbest gewann ihr Auftaktspiel vor heimischem Publikum gegen TuSEM Essen mit 3:0 (25:23, 25:19, 26:24). „Es war ein typisch nervöser erster Spieltag“, beschreibt der Trainer den Start in die neue Saison. Die Mannschaft müsse sich erstmal aneinander gewöhnen und sich in der Liga zurechtfinden, um in den nächsten Spieltagen einen Rhythmus finden zu können.

Dem Trainer gefielen vor allem die Aufschläge seiner Spielerinnen, die er schon vor der Saison als Spezialität ausgegeben hatte. Druckvolle Aufschläge erwiesen sich auch in diesem Spiel als große Stärke. Der Gegner geriet durch diese schnell in Stress und versuchte vergeblich dranzubleiben.

Verbesserungspotenzial sieht Möbest aber noch in der Blockabwehr und der Abstimmung untereinander. Der Trainingsinhalt für die kommenden Wochen scheint schon bestimmt zu sein, um in diesem Punkt auf Augenhöhe mit den Gegnern zu kommen, kündigt der Trainer an. Während des Spiels auftretende Abstimmungsprobleme sieht er nicht als großes Manko. Die

Zielsetzung für die nächste Begegnung am kommenden Samstag gegen den Moerser SC ist klar definiert. Der Trainer hat sich schon ein Bild vom Gegner machen können, der einen Tag später spielte als Verberg: „Ich denke, dass wir gegen den Moers gewinnen sollten.“