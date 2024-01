Spieler und Teamchef Franz Beckenbauers unvergessene Auftritte in der Grotenburg

Den Auftakt bildete der vierte Spieltag der Bundesligasaison 75/76. Uerdingen war gerade zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen und empfing am Mittwoch, den 27. August 1975 – wegen des noch fehlenden Flutlichts in der Grotenburg um 17.45 Uhr – mit dem FC Bayern München einen der Topfavoriten auf den Meistertitel. Und das Starensemble um Beckenbauer ging auch durch einen Treffer von Gerd Müller mit 1:0 in Führung, doch zwei Tore von Lorenz-Günther Köstner drehten die Partie. Ausgerechnet gegen Beckenbauers Bayern errangen die Uerdinger ihren ersten Bundesligasieg überhaupt. Derjenige, der Beckenbauer beim Wimpeltausch die Hand schüttelte, war Uerdingens Libero Paul Hahn, zu jener Zeit Deutschlands zweitbester Libero. „Ein unheimlich sympathischer Mensch“, erinnert sich der bald 75-Jährige.