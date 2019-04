Fußball-Bezirksliga : Uerdinger Defensive mit zu vielen Aussetzern

Krefeld (WeFu) Bei sechs Gegentreffern kann man normalerweise in einem Auswärtsspiel nichts Zählbares mitnehmen. So erging es dann auch dem VfB Uerdingen, der bei Fortuna Dilkrath mit 4:6 (1:3) den kürzeren zog und in der Tabelle wieder hinter Strümp auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückfiel.

