Lokalsport: Uerdingen ist Meister

Krefeld Der KFC gewinnt das entscheidende Spiel beim SC Wiedenbrück mit 5:0. Die Tore erzielen Maximilian Beister, Connor Krempicki, Johannes Dörfler, und Lucas Musculus verwandelt zwei Foulelfmeter. Jetzt geht es gegen Mannheim.

Das Ergebnis klingt, als wäre es ganz einfach gewesen. War es aber nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der 5:0 (2:0)-Sieg perfekt war. Und obwohl es dann in der Schlussphase nicht mehr ganz so emotional war, brachen beim Schlusspfiff alle Dämme. Ein Großteil der 1200 Uerdinger Fans stürmte den Platz. Aber es war eine friedliche Feier. Die Anhänger waren so diszipliniert, dass sogar noch die Pokalübergabe in einem einigermaßen würdigen Rahmen erfolgte. Es war ein perfekter Tag für den KFC, der damit zum zweiten Mal in Folge Meister geworden ist. Der Durchmarsch von der Oberliga in die Dritte Liga ist ihm damit aber noch nicht geglückt, denn der Westdeutsche Meister muss in die Relegation. Dort treffen die Uerdinger am 24. und 27 Mai auf den SV Waldhof Mannheim, wobei die Krefelder zuerst Heimsrecht haben.