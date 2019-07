Mehr Teilnehmer denn je : Beachhandball-Turnier mit über 100 Mannschaften

Krefeld Erstmals nimmt auch ein Team aus den Niederlanden an der Veranstaltung teil, die der SC Bayer 05 Uerdingen und der Beachclub Krefeld ausrichten.

(RP) Spaß und Spiel – das passt zu den Sommermonaten. Da wundert es nicht, dass sich die Hallensportart Handball in abgewandelter Form am Strand oder im Sand großer Beliebtheit erfreut. „Ich fühle mich jedes Mal, als wenn ich auf einem großen Familienfest wäre. Alle Handballer aus der Umgebung kommen zusammen, man kennt sich und verbringt ein Wochenende außerhalb der Saison voller Spaß, Musik, Party und Handball miteinander,“ erklärt Domenic Schmidt, der ehrenamtliche Veranstaltungsleiter. Bereits zum siebten Mal findet solch ein Event im Beachclub in Uerdingen statt. „Der Beach Handball Cup hat sich in Krefeld zu einer eigenen Marke entwickelt“, sagt er. „Das liegt zum einen daran, dass wir mit dem schönsten Strand Krefelds eine einmalige Location haben, aber auch daran, dass Beach Handball ein toller Sport ist.“