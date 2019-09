Eishockey : U23 des Krefelder EV gewinnt das Turnier des Herner EV

Krefeld Das Team gewann gegen Halle Saale und die Gastgeber.

(JH) Das neue Oberliga-Team des Krefelder EV überraschte beim Vorbereitungsturnier in Herne mit zwei Siegen gegen höher vorgewettete Ligakonkurrenten. Am Freitag siegte die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz mit 6:3 (3:0, 2:3, 1:0) gegen die Saale Bulls Halle und zog damit ins Finale des Vierer-Turniers ein. Hier verwies die U23 dann den gastgebenden Herner EV mit 5:1 (2:0,2:0,1:1) in die Schranken.