Eishockey-Oberliga : U23 des KEV kassiert eine unglückliche Niederlage

Krefeld Im Heimspiel gegen die Tilburg Trappers aus den Niederlanden stand es am Ende 3:5. Luca Hauf erzielte zwei Treffer. Am 2. Weihnachtstag ist die Mannschaft bei den Hannover Scorpions zu Gast.

(JH) In ihrem letzten Heimspiel im Jahr 2020 unterlag die U-23 des KEV 81 in der Eishockey-Oberliga den Tilburg Trappers mit 3:5 (1:1,1:2,1:2). Gegen den Tabellenvierten aus den Niederlande zogen sich die Schützlinge von Trainer Elmar Schmitz sehr gut aus der Affäre und standen bis fünf Minuten vor dem Ende vor einem Punktgewinn. Beim KEV musste kurzfristig Verteidiger Lars Ehrich passen. Michael Schaaf hatte seine Fußverletzung auskuriert und konnte wieder mitspielen.

Im ersten Drittel bot sich den Gästen bereits nach 46 Sekunden eine gute Chance zur Führung. Nils Kapteinat entschärfte aber einen Penalty von van Soest . Danach kam der KEV gut ins Spiel und nahm das Tor der Niederländer mächtig unter Beschuss. Maciek Rutkowski traf in der 5. Minute die Torlatte. Die Krefelder nutzten dann in der 14. Minute ihre dritte Überzahl zur verdienten Führung. Drei Minuten später traf Ex-Pinguine Profi Diego Hofland bei einem Konter zum Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie intensiver und härter. Die Schiedsrichter verteilten auf beiden Seiten viele Strafminuten. Die Gäste hatten zunächst mehr vom Spiel und zogen nach einer Unsicherheit des ansonsten guten Kapteinat in Führung. Dem KEV gelang in Überzahl der Ausgleich, den Tilburg aber postwendend mit dem erneuten Führungstreffer beantwortete. Im Schlussdrittel hielt der KEV die Partie lange offen und hatte nach dem Ausgleich des zweifachen Torschützen Luca Hauf einige Möglichkeiten zur Führung. Am Ende nahmen die routinierten Gäste die Punkte etwas glücklich mit nach Tilburg. Tore für den KEV: Hauf (14.), Grygiel (37.), Hauf (46.).