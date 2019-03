Eishockey : U20-Team des KEV’81 macht vorzeitigen Aufstieg perfekt

Darren Mieszkowski (rechts) gelang im Heimspiel gegen die DEG das erlösende 1:0. Edwin Schitz (links) traf später zum 2:0. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld (F.L.) Wenn in den vergangenen Tagen noch die Frage im Raum stand, ob in Krefeld Eishockey gespielt wird, dann hat das U20-Team des KEV’81 in der Relegationsrunde zur Deutschen Nachwuchsliga Division I dazu nun die passende Antwort gegeben.

Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen Düsseldorfer EG gelang den Schützlingen von Trainer Elmar Schmitz mit 3:0 und 4:2 nicht nur ein Sechspunkte-Wochenende, sondern auch der vorzeitige Aufstieg. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist den verlustpunktfreien Krefeldern mit einem Torverhältnis von plus 13 der erste Platz kaum noch zu nehmen. Trotz des vorzeitigen Erfolges war bei den Schwarz-Gelben allerdings noch kein Feiern angesagt. „Wir genießen kurz den Augenblick. Wir wollen die Runde ohne Niederlage abschließen und konzentrieren uns von daher diese Woche noch auf die beiden Heimspiele gegen Kaufbeuren und Bad Tölz. Am Sonntag nach dem letzten Spiel wird dann richtig gefeiert“, kündigte Schmitz an.