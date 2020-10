Wasserball : U20 des SV Bayer Uerdingen will den Titel verteidigen

U20 des SV Bayer Uerdingen will den Titel verteidigen

So freute sich der SV Bayer Uerdingen vor einem Jahr über den Titel. Foto: SV Bayer

Krefeld Fünf Mannschaften kämpfen am Wochenende um die Deutsche Meisterschaft im Wasserball der U20. Dabei trifft der SC Bayer Uerdingen auf Gastgeber Bochum sowie Mannschaften aus Hannover, Chemnitz und Heidelberg.

(F.L.) Für den weiblichen U20-Nachwuchs des SV Bayer Uerdingen geht es an diesem Wochenende in Bochum darum, den im vergangenen Jahr errungenen Deutschen Meistertitel zu verteidigen.

Ausgespielt wird der Titel von Freitag bis Sonntag im Unibad Bochum. Die Ruhrpottler haben spontan die Ausrichtung des Turniers übernommen, da die Wasserfreunde Spandau 04 die Mannschaft und somit die Ausrichtung zurückgezogen haben. In einem Fünfer-Feld werden sich die Mannschaften aus Hannover, Heidelberg, Chemnitz, Bochum und Uerdingen gegenüberstehen. Für einige Bayer-Spielerinnen wird es die letzte Meisterschaft im Jugendbereich sein. So auch für Nele Baumbach: „Wir gehen als Titelverteidiger ins Wochenende, dementsprechend sind auch unsere Erwartungen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die anderen Teams schwer ein- und nicht zu unterschätzen. Wir blicken mit dem nötigen Respekt auf ein spannendes Wochenende.“, so Baumbach.