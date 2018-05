Lokalsport : U16-Nachwuchs des SC Bayer in Essen erfolgreich

Krefeld In Essen fanden die 1. Freiluft-Regionsmeisterschaften U16 in Einzeldisziplinen der Klassen M/W 14 und 15 aus den ehemaligen Kreisen Essen, Düsseldorf-Neuss, Niederrhein-West und Bergisches Land statt. Dabei überzeugte gerade der starke weibliche Jahrgang 2003 des SC Bayer 05 zu überzeugen. Anna Kostka siegte im Kugelstoßen mit 10,98 m und wurde Zweite über 100 m in 13,43 s. Zudem gelang ihr im Weitsprung mit 5,01 m der erste 5- m-Sprung ihrer Karriere, was bezeichnenderweise auch Platz fünf bedeutete.

Tessa Srumf gewann in ihrem ersten 300 m Lauf den Titel mit 41,92 s, womit sie die Norm für die DM (42,50 s) deutlich unterbot. Im Weitsprung wurde sie mit neuer Bestleistung von 5,42 m nur knapp geschlagen von ihrer Trainingspartnerin Anna Keyserlingk, die es aufgrund einer Reizung am Knie mit dem Sieg im Weitsprung bewenden ließ und im Hochsprung nicht antrat. Den vierten Titel steuerte Pia Szymanowski im 800 m Lauf W15 mit 2:28,64 min bei.

Die Ehre der männlichen Jugendlichen hielt Kay Muty in der Klasse M15 mit seiner Silbermedaille über 800 m in 2:13,46 min aufrecht, während bei der U14 Roxana Szymecki mit Platz zwei über 60 m Hürden (10,90 s) aufhorchen ließ. Morgen werden nun an gleicher Stelle die Titelkämpfe der U18 und der Männer und Frauenklasse ausgetragen - ebenfalls mit guten Titelchancen für SC Bayer.

(RP)