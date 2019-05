Handball-Landesliga : TVO II in letzter Sekunde gerettet.

Krefeld Der Handball-Landesligist gewann 25:24. Hülser SV muss in die Abstegsrelegation.

(K.G.) Handball-Landesligist Hülser SV muss trotz des 26:17-Sieges über das Tabellenschlusslicht TV Beckrath in die Abstiegsrelegation, da die Konkurrenz aus Schwafheim, Lintfort und Oppum ebenfalls siegreich blieben und der Rückstand auf diese Teams weiterhin einen Punkt beträgt. In der Abstiegsrelegation spielen die vier Tabellenzwölften Platzierungen im Ko-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander aus. Zuerst muss der HSV am Sonntag bei der GSG Duisburg spielen, ehe am Dienstag darauf das Rückspiel in der Sporthalle am Reepenweg ausgetragen wird. Verliert der HSV diesen Vergleich, geht es in einer weiteren Ko-Runde entweder gegen TV Ratingen oder dem Wuppertaler SV. Ob und wie viele Mannschaften in die Bezirksliga absteigen müssen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Dies hängt davon ab, wie viele Teams aus der Oberliga absteigen.