Handball-Oberliga : Oppum will auch den Ersten ärgern

Oppum will auch den Ersten ärgern

Die Adler Königshof empfangen den TV Lobberich zum Spitzenspiel.

(svs) Der Blick auf die Tabelle zeichnet ein klares Bild: Der TV Oppum ist Siebter und weist 17 Punkte auf. Der kommende Gegner Wölfe Nordrhein ist mit deutlichem Abstand Erster und gab erst zweimal in dieser Spielzeit Punkte ab. Ein unbedarfter Beobachter würde also erwarten, dass die Hausherren am Samstag (19.45 Uhr) weitgehend chancenlos sein dürften. Doch ein genauerer Blick zeigt: Zittern dürfte vor allem der Gast, denn die Grün-Weißen sind der absolute Favoritenschreck der Liga.