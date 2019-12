Handball-Oberliga : Oppums Trainer Lubomir Cutura gehen die Spieler aus

Krefeld Dem Handball-Verbandsligisten gelang es dennoch gegen den VfB Homberg mit 25:55 einen Punkt zu holen.

(svs) Spiele gegen Teams am Tabellenende können problematisch sein. Das musste der TV Oppum gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II vor einigen Wochen feststellen. Gegen denselben Gegner gaben sich nun die Adler Königshof nicht die geringste Blöße und fertigten die Neusser mit 46:22 (23:10) ab. „Meine Jungs haben über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung geboten und sich den Erfolg verdient“, sagt Adler-Coach Marius Timofte, der unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte. Für Streit sorgte vor der Partie das Harzverbot in der Halle. „Die Neusser wollten das nicht akzeptieren. Aber wir können es eben derzeit nicht ändern. Unser Training ohne Harz zahlte sich aber am Ende aus“, befindet Timofte, der aus einem kompakt auftretenden Team keinen Spieler herausheben möchte.