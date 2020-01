Handball-Oberliga : Peitsch erster Neuzugang in Oppum

Krefeld Das Cutura-Team empfängt den Tabellenzweiten der Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach.

Nach der bitteren Pleite gegen Abstiegskandidat Hiesfeld kommt nun für den TV Oppum das Kontrastprogramm, denn in Borussia Mönchengladbach empfangen die Grün-Weißen am Sonntag um 12.15 Uhr den Zweiten. „Wir wissen um die Stärke des Gegners. Aber ich bin durchaus optimistisch. Wir müssen unsere Leistung abrufen, dann können wir mit jedem mithalten das haben wir gezeigt“, sagt Trainer Ljubomir Cutura. Den Beweis bietet der Blick auf die Ergebnisse, denn gegen die Top-Sieben holten die Adler bislang acht Punkte, wobei Gladbach eben noch aussteht. Die Punkte verloren sie vor allem bei den fünf schwächsten Gegnern. Hier holten die Oppumer lediglich drei von zehn Zählern. „Wir sehen gegen die Topteams viel besser aus. Trotzdem ist natürlich Gladbach der Favorit“, sagt Cutura dennoch. In jedem Fall erwartet er ein heißes Match, in das er möglicherweise in Bestbesetzung gehen kann. Allerdings sind Gerrit Held und Jan Walch angeschlagen und Felix Sender fraglich.