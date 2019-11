Handball-Verbandsligist : Oppum nimmt die Hürde Lobberich

Krefeld Der Handball-Verbandsligist ringt den Top-Favoriten mit 29:27 nieder. Adler Königshof besiegt Mettmann 34:32.

Zwei Spiele gegen Topgegner, zwei Siege. Besser hätte es in der Handball-Oberliga für die Krefelder Teams TV Oppum und Adler Königshof kaum laufen können. In Mettmann Sport (bei den Adlern) und TV Lobberich (in Oppum) kamen der Tabellen-Zweite und Dritte in die Seidenstadt.