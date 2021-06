Tennis-Regionalliga : Damen 40 des TV 03 SG Krefeld drehen das Match im Doppel

Die Damen 40 des TV 03 SG Krefeld; v.li.: Stephanie Rottier, Maaike Kerkhoff-Koutstall, Anne Haerdle, Rieke Hammes, Maike Klein, Jutta Meuer. Foto: TV 03 Krefeld

Krefeld Zum Auftakt der Tennis-Regionalliga gewann das Team aus dem Stadtwald in Moers mit 5:4. Kantersieg für die Damen 50 von Blau-Weiß. Kempens Damen 40 zahlen als Aufsteiger in Dortmund Lehrgeld.

(lus) Bei optimalen Wetter-Bedingungen starteten die Tennis-Regionalligisten am vergangenen Wochenende in die Medenspiel-Saison. Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen mussten als Aufsteiger in der neuen Liga zum Auftakt beim TC Eintracht Dortmund mit einer 1:8-Niederlage Lehrgeld zahlen. „Wir wussten, dass es sehr schwer wird. Aber die glatten Ergebnisse zeigen nur zur Hälfte die Wahrheit. Sehr viele Spiele gingen über Einstand und Vorteil, aber der Gegner hat immer einen Fehler weniger gemacht“, sagte Mannschaftsführerin Tina Schwabe bei ihrem Fazit. Sie holte gemeinsam mit Ernestine Melis im Doppel den Ehrenpunkt.

Die Damen 40 des TV 03 Schwarz-Gelb Krefeld sorgten gleich im ersten Spiel für einen Glanzpunkt. Denn im Nachbarschafts-Duell bei Moers 08 sah das Team nach den Einzeln schon wie ein Verlierer aus, drehte aber in den Doppeln mit drei Siegen das Match. „Aufgrund der noch fehlenden Spielpraxis lief bei uns in den Einzeln nicht wirklich viel zusammen. Mit dem Rücken zur Wand ging unsere Doppeltaktik aber auf. Die Ex-Profis aus Holland waren unsere Lebensversicherung. So konnten wir alle drei Doppel klar gewinnen. Da am Ende aus den zwei 5er-Gruppen insgesamt fünf Teams absteigen werden, ist dieser knappe Sieg enorm wichtig für uns“, sagte Mannschaftsführerin Maike Klein.