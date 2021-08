Tennis : Damen 40 des TV 03 Krefeld wollen Platz zwei verteidigen

Krefeld Tennis-Regionalliga: Die Medenspiele gehen weiter. Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen brauchen dringend einen Sieg. Die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld wollen die Tabellenführung verteidigen.

(lus) Teilweise sechs Wochen mussten die Teams der Tennis-Regionalliga auf die Fortsetzung der Medenspiele warten, die wegen der Corona-Pandemie wie im Vorjahr auch nach den Sommerferien stattfinden. Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen brauchen am Samstag im Auswärtsspiel beim TC Kamen unbedingt einen Sieg, wenn sie als Aufsteiger den Klassenverbleib schaffen wollen. „Wenn wir gegen Kamen und am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Weiden gewinnen, können wir den Abstieg vielleicht noch verhindern“, sagt Mannschaftsführerin Ernestine Melis. Kempen kann bis auf eine Position in Bestbesetzung antreten.

Die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld führen die Gruppe B der Regionalliga an. Den Platz an der Sonne wird sich das Team am Samstag im letzten Gruppenspiel beim bisher sieglosen Schlusslicht Suderwicher TC nicht nehmen lassen. „Wir könnten uns sogar eine 1:8-Niederlage erlauben. Aber wir wollen auch noch dieses Spiel gewinnen und Spielerinnen, die nicht so oft zum Einsatz kommen, einsetzen“, sagt Mannschaftsführerin Dorit Kersten. Samstag in einer Woche geht es dann in der Endrunde gegen den Tabellenzweiten der Gruppe A. Ob das dann der Marienburger SC aus Köln oder Grün-Weiß Oberkassel ist, entscheidet sich am Samstag. Denn beide Teams sind vor ihrem Duell ungeschlagen.