Tennisbundesliga Gehandicapter TuS St. Hubert unterliegt bei der Heimpremiere mit 3:6

Neben dem an der Wade verletzten an Eins gesetzten Italiener Roberto Marcora zerschlug sich auch die Hoffnung, dass Steve Darcis sein Debüt geben könnte. Die belgische Nummer Zwei war zu diesem Spiel nicht eingeplant und sah sich kurzfristig nicht in der Lage anzureisen. Schon nach der ersten Runde sprach viel für einen Gästesieg. Kevin Deden, am Tag zuvor noch von Fieber befallen, lag in beiden Sätzen ein Break vor und war einem Sieg durchaus nah. Von Schüttelfrost geplagt fehlten aber am Ende gegen den Niederländer Stephan Fransen die Körner. Unter diesen Umständen eine starke Leistung des Lokalmadators. Während der getapte Jeroen van der Ven deutlich seinem Landsmann Jeroen Camfermann unterlag, entwickelte sich die Begegnung von Thomas Mühlinghaus gegen Malte Osthoff im Laufe der Partie zu einem ungleichen Duell. Mühlinghaus zog sich beim Stand von 5:4 im ersten Satz eine Verletzung zu und spielte den Rest quasi aus dem Stand. Derart gehandicapt war die Niederlage im deutschen Duell nicht vermeidbar, wobei St. Huberts Nummer Sechs das Resultat trotzdem noch äußerst knapp gestaltete.