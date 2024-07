Tennis Emotionaler Abschied von Vincent Stouff beim TuS St. Hubert

Der Meister aus dem Essener Süden trat in den Einzeln ohne einen Spieler aus dem Ausland an, was allerdings an seiner Favoritenrolle nichts änderte. Das zeigte sich bereits in der ersten Einzelrunde, als sich Bastian Cornelius an Position vier und Simon Dörsing im Eiltempo geschlagen geben mussten. Dagegen bewies Bart Vincent de Gier an Position zwei erneut seine Klasse und ließ Julian Lenz, immerhin mal die Nummer 227 der ATP-Rangliste, keine Chance. Damit beendete der Niederländer die Saison für den TuS mit einer makellosen Einzel-Bilanz. „Es ist schon unglaublich, was Bart leistet“, sagte Teamsprecher Cornelius nach dem Zweisatzsieg.